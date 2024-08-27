Премьер Шмыгаль заявил, что не располагает информацией о долгах перед подрядчиками, которые строят защиту для энергообъектов

Денис Шмыгаль не владеет информацией о якобы долгах по защите энергообъектов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что у него нет информации о якобы долгах перед подрядчиками, которые строят защиту для энергетических объектов. Как пишут в СМИ, об этом он сказал на форуме «Украина 2024. Независимость».

«В первый год полномасштабной агрессии было принято решение осуществить три уровня фортификаций для разных объектов энергетики», – сказал Шмыгаль 27 августа.

Однако, по его словам, проекты третьего уровня очень дорогие – строительство только шести таких объектов обойдется в 180 миллиардов гривен, что превышает возможности государственного бюджета и не подкреплено финансированием со стороны партнеров.

«Но Агентством восстановления было принято решение начать подготовку к такому строительству и по принципу "проектируй - строй" подрядчики пошли в этот проект без согласования имеющихся у нас сумм. Возможно, это вызвало разговоры о долгах», - отметил Шмыгаль, которого цитирует ЭП.

«У меня нет данных, что есть долги», - добавил он.

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