В Винницкой области мужчину будут судить за продажу боевых гранат и патронов

За часть боеприпасов обвиняемый успел выручить 4400 гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области будут судить мужчину за продажу боевых гранат и патронов. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Гайсинского района, который приобрел, хранил и сбыл боевые припасы без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Установлено, что 41-летний мужчина незаконно хранил в своем доме осколочные ручные гранаты РГД-5 с взрывателем и около 200 патронов, пригодных для стрельбы из автоматов и пулеметов конструкции АКМ-74, РПК-74.

В дальнейшем обвиняемый продал часть боеприпасов, выручив за них 4400 гривен.

Правоохранители, осуществлявшие контроль за совершением преступления, задержали мужчину во время совершения сделки и в его доме изъяли все остальные боеприпасы.

На время следствия обвиняемый находился под стражей.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.