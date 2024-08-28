На Вінниччині чоловіка судитимуть за продаж бойових гранат і патронів

За частину боєприпасів обвинувачений встиг виручити 4400 гривень.

На Вінниччині судитимуть чоловіка за продаж бойових гранат і патронів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Гайсинського району, який придбав, зберігав та збув бойові припаси без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Встановлено, що 41-річний чоловік незаконно зберігав у своєму помешканні осколкові ручні гранати РГД-5 з підривачем та майже 200 патронів, придатних для стрільби з автоматів та кулеметів конструкції АКМ-74, РПК-74.

Надалі обвинувачений продав частину боєприпасів, виручивши за них 4400 гривень.

Правоохоронці, які здійснювали контроль за вчиненням злочину, затримали чоловіка під час здійснення оборудки та у його помешканні вилучили решту боєприпасів.

На час слідства обвинувачений перебував під вартою.

За вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.