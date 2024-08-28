Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині чоловіка судитимуть за продаж бойових гранат і патронів

09:41, 28 серпня 2024
За частину боєприпасів обвинувачений встиг виручити 4400 гривень.
На Вінниччині чоловіка судитимуть за продаж бойових гранат і патронів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині судитимуть чоловіка за продаж бойових гранат і патронів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Гайсинського району, який придбав, зберігав та збув бойові припаси без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). 

Встановлено, що 41-річний чоловік незаконно зберігав у своєму помешканні осколкові ручні гранати РГД-5 з підривачем та майже 200 патронів, придатних для стрільби з автоматів та кулеметів конструкції АКМ-74, РПК-74.

Надалі обвинувачений продав частину боєприпасів, виручивши за них 4400 гривень.

Правоохоронці, які здійснювали контроль за вчиненням злочину, затримали чоловіка під час здійснення оборудки та у його помешканні вилучили решту боєприпасів.

На час слідства обвинувачений перебував під вартою.

За вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У прокурора Офісу Генерального прокурора знайшли громадянство РФ: тепер його звільнять

Прокурор вважає, що він став жертвою провокації, оскільки раніше відмовився стати конфіденційним агентом СБУ.

Начальники структурних підрозділів РТЦК не мають повноважень щодо розгляду справ про порушення військового обліку — суд

Суд вказав, що повноваженнями щодо розгляду справ про порушення військового обліку наділені виключно керівники ТЦК.

Верховний Суд виніс першу постанову щодо застосування нового закону про декриміналізацію дрібних крадіжок

Верховний Суд у своїй постанові застосував новий закон про декриміналізацію дрібних крадіжок.

До КК введуть нову статтю про відповідальність військових командирів у звʼязку з ратифікацією Римського статуту

Військовий командир або інша особа, яка фактично діє як військовий командир, підлягатиме кримінальній відповідальності за будь-який злочин, передбачений статтями 437–439, 442, 442-1 КК, вчинений підлеглою особою, яка на момент вчинення злочину перебувала під його фактичним командуванням і контролем.

Підозрювані народні депутати зможуть клопотати про скасування тримання під вартою в обмін на проходження військової служби

Суд зможе скасувати тримання під вартою в обмін на проходження підозрюваним чи обвинуваченим, який на момент вчинення злочину займав особливо відповідальне становище, військової служби.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області