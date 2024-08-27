В «Дії» з’являться електронні ветеринарні паспорти — що слід знати власникам тварин

Власники домашніх тварин зможуть зареєструвати в реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринарного лікаря — таким чином буде сформовано електронний ветеринарний паспорт.

Фото: rivneprod.gov.ua

В Україні з’являться електронні ветеринарні паспорти. Започатковано відповідний проект із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

«Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску проекту видача ветеринарних документів стане діджиталізованою, прозорою та доступною послугою, а отримати паспорти державного зразка можна буде не тільки в державних, а й у приватних ветклініках, які долучаться до проекту», - розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик.

Він зауважив, що невід’ємною частиною проекту є запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

Власники домашніх тварин зможуть зареєструвати в реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринарного лікаря — таким чином буде сформовано електронний ветеринарний паспорт. У ньому зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень, тому у разі втрати паперового ветеринарного паспорта ці дані можна буде відновити з реєстру.

Вирішуватиметься також проблема відсутності верифікованої державної інфраструктури для пошуку загублених тварин і повернення їх додому.

«Запровадження системи ідентифікації та реєстрації домашніх тварин — ефективна європейська практика, яка дозволяє підійти до проблеми комплексно: не лише регулювати кількість безпритульних тварин, але й успішно протидіяти сказу», — зазначив Башлик.

Вказується, що проект є першою цифровою ініціативою держави в сфері ветеринарної медицини, і головною інновацією для власників у майбутньому стане поява електронних ветпаспортів у Дії.

Проект реалізується в два етапи.

Під час першого етапу, який розпочнеться цієї осені, буде запущено Єдиний державний реєстр домашніх тварин та відкрито реєстрацію для власників тварин, що відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря. Послуга надаватиметься безкоштовно державними і ліцензованими приватними ветеринарними лікарями, які стали учасниками проекту та мають доступ до реєстру (перелік таких лікарів по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проекту pet.gov.ua).

Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і реєстр достатньо наповниться, команда проекту реалізує відображення ветеринарних паспортів зареєстрованих тварин у застосунку Дія.

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