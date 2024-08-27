Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

В «Дії» появятся электронные ветеринарные паспорта — что нужно знать владельцам животных

17:42, 27 августа 2024
Владельцы домашних животных смогут зарегистрировать в реестре своего любимца во время визита к ветеринарному врачу - таким образом будет сформирован электронный ветеринарный паспорт.
В «Дії» появятся электронные ветеринарные паспорта — что нужно знать владельцам животных
Фото: rivneprod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Украине появятся электронные ветеринарные паспорта. Начат соответствующий проект по внедрению идентификации и регистрации домашних животных. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

«Раньше выдавать официальные документы для животных имели право только государственные учреждения ветеринарной медицины. После запуска проекта выдача ветеринарных документов станет диджитализованной, прозрачной и доступной услугой, а получить паспорта государственного образца можно будет не только в государственных, но и частных ветклиниках, которые присоединятся к проекту», - рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык.

Он отметил, что неотъемлемой частью проекта есть запуск Единого государственного реестра домашних животных.

Владельцы домашних животных смогут зарегистрировать в реестре своего любимца во время визита к ветеринарному врачу - таким образом будет сформирован электронный ветеринарный паспорт. В нем будет храниться вся информация о животном, включая историю прививок, поэтому в случае потери бумажного ветеринарного паспорта эти данные можно будет восстановить из реестра.

Будет решаться также проблема отсутствия верифицированной государственной инфраструктуры для поиска потерянных животных и возвращения их домой.

«Внедрение системы идентификации и регистрации домашних животных — эффективная европейская практика, позволяющая подойти к проблеме комплексно: не только регулировать количество бездомных животных, но и успешно противодействовать бешенству», — отметил Башлык.

Указывается, что проект является первой цифровой инициативой государства в сфере ветеринарной медицины и главной инновацией для владельцев в будущем станет появление электронных ветпаспортов в Дії.

Проект реализуется в два этапа.

Во время первого этапа, который начнется этой осенью, будет запущен Единый государственный реестр домашних животных и открыта регистрация для владельцев животных, которая будет проходить во время визита к ветеринарному врачу. Услуга будет предоставляться бесплатно государственными и лицензированными частными ветеринарными врачами, которые стали участниками проекта и имеют доступ к реестру (список таких врачей по всей Украине можно будет увидеть на карте ветклиник на портале проекта pet.gov.ua).

Во время второго этапа, когда регистрация домашних животных станет массовой и реестр достаточно наполнится, команда проекта реализует отражение ветеринарных паспортов зарегистрированных животных в приложении Дія.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Подозреваемые народные депутаты смогут ходатайствовать об отмене содержания под стражей в обмен на прохождение военной службы

Суд сможет отменить содержание под стражей в обмен на прохождение подозреваемым или обвиняемым, который на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение, военной службы.

Защита от провокации обязательно предусматривает, что обвиняемый признает совершение им инкриминируемых ему действий, но утверждает, что совершил их в результате незаконного подстрекательства — Верховный Суд

Отрицание лицом совершения преступления и одновременное выдвижение жалобы на то, что его спровоцировали совершить это преступление, считается непоследовательным и не подпадает под категорию «дел о провокации преступления» - Верховный Суд.

Верховный Суд высказался по поводу проникновения в салон автомобиля с целью его обыска без разрешения следственного судьи

Отсутствие в определении следственного судьи указания на проведение безотлагательного обыска, связанного, в том числе, с непосредственным преследованием подозреваемого в совершении преступления лица, не опровергает факта преследования осужденного, который на время задержания находился в салоне автомобиля - Верховный Суд.

Кабмин определил, что делать в случае выявления не соответствующих Конституции нормативно-правовых актов

Кабмин утвердил порядок осуществления правового мониторинга нормативно-правовых актов.

Судья с 2016 года избегала процедуры присяги судьи, но теперь ее решили уволить

Светлана Чернюк стала судьей, но не захотела осуществлять правосудие и работает госслужащей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді