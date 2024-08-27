В «Дії» появятся электронные ветеринарные паспорта — что нужно знать владельцам животных

Владельцы домашних животных смогут зарегистрировать в реестре своего любимца во время визита к ветеринарному врачу - таким образом будет сформирован электронный ветеринарный паспорт.

Фото: rivneprod.gov.ua

На Украине появятся электронные ветеринарные паспорта. Начат соответствующий проект по внедрению идентификации и регистрации домашних животных. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

«Раньше выдавать официальные документы для животных имели право только государственные учреждения ветеринарной медицины. После запуска проекта выдача ветеринарных документов станет диджитализованной, прозрачной и доступной услугой, а получить паспорта государственного образца можно будет не только в государственных, но и частных ветклиниках, которые присоединятся к проекту», - рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык.

Он отметил, что неотъемлемой частью проекта есть запуск Единого государственного реестра домашних животных.

Владельцы домашних животных смогут зарегистрировать в реестре своего любимца во время визита к ветеринарному врачу - таким образом будет сформирован электронный ветеринарный паспорт. В нем будет храниться вся информация о животном, включая историю прививок, поэтому в случае потери бумажного ветеринарного паспорта эти данные можно будет восстановить из реестра.

Будет решаться также проблема отсутствия верифицированной государственной инфраструктуры для поиска потерянных животных и возвращения их домой.

«Внедрение системы идентификации и регистрации домашних животных — эффективная европейская практика, позволяющая подойти к проблеме комплексно: не только регулировать количество бездомных животных, но и успешно противодействовать бешенству», — отметил Башлык.

Указывается, что проект является первой цифровой инициативой государства в сфере ветеринарной медицины и главной инновацией для владельцев в будущем станет появление электронных ветпаспортов в Дії.

Проект реализуется в два этапа.

Во время первого этапа, который начнется этой осенью, будет запущен Единый государственный реестр домашних животных и открыта регистрация для владельцев животных, которая будет проходить во время визита к ветеринарному врачу. Услуга будет предоставляться бесплатно государственными и лицензированными частными ветеринарными врачами, которые стали участниками проекта и имеют доступ к реестру (список таких врачей по всей Украине можно будет увидеть на карте ветклиник на портале проекта pet.gov.ua).

Во время второго этапа, когда регистрация домашних животных станет массовой и реестр достаточно наполнится, команда проекта реализует отражение ветеринарных паспортов зарегистрированных животных в приложении Дія.

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