Прем’єр Шмигаль заявив що не має інформації про борги перед підрядниками, які будують захист для енергооб'єктів

Денис Шмигаль не володіє інформації про нібито борги із захисту енергооб'єктів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у нього немає інформації про нібито борги перед підрядниками, які будують захист для енергетичних об'єктів. Як пишуть в ЗМІ, про це він сказав на форумі «Україна 2024. Незалежність».

«У перший рік повномасштабної агресії було прийнято рішення здійснити три рівні фортифікацій для різних об'єктів енергетики», - сказав Шмигаль 27 серпня.

Однак, за його словами, проєкти третього рівня дуже дороговартісні – будівництво лише шести таких об'єктів обійдеться у 180 мільярдів гривень, що перевищує можливості державного бюджету та не підкріплено фінансуванням з боку партнерів.

«Але Агентством відновлення було прийнято рішення розпочати підготовку до такого будівництва і за принципом "проєктуй - будуй" підрядники пішли у цей проєкт без узгодження сум, які у нас є. Можливо, це викликало розмови про якісь борги», - зазначив Шмигаль, якого цитує ЕП.

«У мене немає даних, що є борги», - додав він.

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