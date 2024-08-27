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Україна встигне підготувати документ для Другого саміту миру до листопада — Володимир Зеленський

14:59, 27 серпня 2024
Президент сподівається, що восени буде представлений документ, як підготовчий етап до Другого саміту миру.
Україна встигне підготувати документ для Другого саміту миру до листопада — Володимир Зеленський
Фото: Associated Press
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Україна активно працює над комплексним документом до Другого саміту миру. Про це розповів Президент Володимир Зеленський на пресконференції 27 серпня.

Глава держави сподівається, що цей документ встигнуть підготувати до листопада 2024 року.

«Ми послідовні. У нас був енергетичний саміт миру… Енергетичне питання піднято, документ готується детальний. Друга зустріч – по морю, третя – гуманітарний аспект, в тому числі повернення дітей… Я думаю, що ми все зробимо і встигнемо на листопад», — зазначив Володимир Зеленський.

В той же час він висловив сумнів, що росія наразі хоче припинити війну.

«Коли хочуть – 230 ударів не наносять, не вбивають людей, дітей», - сказав він, коментуючи нещодавні масовані обстріли української енергетичної інфраструктури.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що представники рф мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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