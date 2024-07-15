Володимир Зеленський вважає, що представники рф мають бути присутніми на другому Саміті миру

Президент наголосив, що повний мирний план буде готовий у листопаді.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що представники держави-агресора мають бути присутні на другому Саміті миру. Про це Глава держави заявив на пресконференції 15 липня.

За його словами, орієнтовно в кінці липня - на початку серпня має відбутися перша зустріч на рівні радників з безпеки, де обговорюватимуть питання енергетичної безпеки. Президент розраховує, що вона відбудеться в Катарі.

Володимир Зеленський уточнив, що на вересень запланована зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку. Там обговорюватимуть обмін полонених і повернення викрадених росією дітей.

«За підсумками усіх зустрічей мають бути розроблені відповідні плани», - уточнив Президент.

Президент Зеленський підтвердив, що повний мирний план буде готовий у листопаді.

«Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів, і я ставив завдання, щоб у листопаді у нас був повністю готовий план для другого саміту. З нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Ми будемо готові максимально наблизити другий саміт, і я вважаю, що представники рф мають бути присутніми на другому саміті», - резюмував Глава держави.

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