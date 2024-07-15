Кабмін планує вдосконалити перевірку видачі листків непрацездатності: яких змін очікувати

Уряд схвалив законопроєкт щодо удосконалення перевірок обґрунтованості видачі листків непрацездатності.

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Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який має дозволити дозволить зробити більш ефективним процес встановлення факту тимчасової непрацездатності. Для цього передбачені зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Документ має ухвалити Верховна Рада.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я, яке і є автором законопроєкту, пропонується, щоб перевірка обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності проводилася із залученням уповноважених лікарів у разі необхідності перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Відбір таких лікарів буде здійснюватися за прозорою автоматизованою процедурою за допомогою ЕСОЗ.

«Норми про екстериторіальність та деперсоналізацію даних про пацієнта дозволять мінімізувати ризики при ухваленні рішення щодо обґрунтованості медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Водночас заклади охорони здоров'я зможуть оскаржити рішення про визнання листка непрацездатності необґрунтованим», - пояснюють у МОЗ.

Раніше заклад охорони здоров’я мав змогу довести обґрунтованість рішення лікаря лише через суд. Тому пропонується, щоб заклад мав можливість оскаржувати рішення в досудовому порядку і надавати докази, що свідчать про правомірність дій лікаря.

Зміни в законодавстві дозволять також врегулювати питання страхових виплат на основі паперових лікарняних, які ще використовуються у виключних випадках у зв’язку з воєнним станом в Україні, наголошують у МОЗ.

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