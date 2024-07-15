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Мін’юст та ДСА затвердили порядок електронної взаємодії щодо обміну інформацією у справах про банкрутство та про арбітражних керуючих

14:59, 15 липня 2024
Міністерство юстиції та ДСА визначили, як буде відбуватися передача електронної інформації про судові рішення у справах про банкрутство.
Мін’юст та ДСА затвердили порядок електронної взаємодії щодо обміну інформацією у справах про банкрутство та про арбітражних керуючих
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Міністерство юстиції та Державна судова адміністрація 10 липня 2024 року затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії щодо обміну інформацією у справах про банкрутство (неплатоспроможність) та про арбітражних керуючих.

Згідно з текстом затвердженого Порядку, у місячний строк з дня набрання чинності вказаним наказом, сторони мають укласти договір про інформаційну взаємодію, розроблений згідно з вимогами Положення про систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Міністерство юстиції буде отримувати від ДСА електронні примірники судових рішень, оприлюднені оголошення та повідомлення у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Відповідно, ДСА буде отримувати від Мінюсту інформацію про арбітражних керуючих.

З повним текстом Порядку електронної інформаційної взаємодії можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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