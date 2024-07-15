Минюст и ГСА утвердили порядок электронного взаимодействия по обмену информацией в делах о банкротстве и данными об арбитражных управляющих

Министерство юстиции и ГСА определили, как будет проходить передача электронной информации о судебных решениях по делам о банкротстве.

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Министерство юстиции и Государственная судебная администрация 10 июля 2024 года утвердили Порядок электронного информационного взаимодействия по обмену информацией в делах о банкротстве (неплатежеспособности) и об арбитражных управляющих.

Согласно тексту утвержденного Порядка, в месячный срок со дня вступления в силу указанного приказа стороны должны заключить договор об информационном взаимодействии, разработанный в соответствии с требованиями Положения о системе электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Министерство юстиции будет получать от ГСА электронные экземпляры судебных решений, опубликованные объявления и сообщения по делам о банкротстве (неплатежеспособности).

Соответственно, ГСА будет получать от Минюста информацию об арбитражных управляющих.

С полным текстом Порядка электронного информационного взаимодействия можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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