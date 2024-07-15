Владимир Зеленский допустил возможность кадровых изменений в Кабмине

Власти сейчас занимаются этим процессом.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность кадровых изменений в Кабинете Министров. Об этом он отметил на пресс-конференции 15 июля.

Глава государства подчеркнул, что сейчас этим процессом занимаются и обсуждают вопросы с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Однако Президент не дал четкого ответа по поводу отставки премьер-министра.

«Что касается правительственных изменений, если они произойдут, то вы обязательно об этом будете знать. Мы не можем говорить просто об изменении премьер-министра, это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, они, наверное, могут быть. Мы занимаемся этим процессом», – сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что правительство Дениса Шмыгаля работает дольше всего в истории Украины.

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