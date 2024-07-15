Володимир Зеленський допустив можливість кадрових змін в Кабміні

Влада зараз займається цим процесом.

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість кадрових змін у Кабінеті міністрів. Про це він зазначив на пресконференції 15 липня.

Глава держави наголосив, що зараз цим процесом займаються та обговорюють питання з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Однак Президент не дав чіткої відповіді щодо відставки прем’єр-міністра.

«Що стосується урядових змін, якщо вони відбудуться, ви обов'язково про це будете знати. Ми не можемо говорити просто про зміну прем'єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, вони напевно можуть бути. Ми займаємося цим процесом», - сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що уряд Дениса Шмигаля працює найдовше в історії України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.