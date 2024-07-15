Кабмин планирует усовершенствовать проверку выдачи листков нетрудоспособности: каких изменений ожидать

Правительство одобрило законопроект по усовершенствованию проверок обоснованности выдачи листков нетрудоспособности.

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Кабинет Министров принял законопроект, который должен позволит сделать более эффективным процесс установления факта временной нетрудоспособности. Для этого предусмотрены изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Документ должен быть принят Верховной Радой.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, которое и является автором законопроекта, предлагается, чтобы проверка обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности проводилась с привлечением уполномоченных врачей в случае необходимости проверки медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Отбор таких врачей будет производиться по прозрачной автоматизированной процедуре с помощью ЕСОЗ.

«Нормы об экстерриториальности и деперсонализации данных о пациенте позволят минимизировать риски при принятии решения об обоснованности медицинского заключения о временной нетрудоспособности. В то же время, учреждения здравоохранения смогут обжаловать решение о признании листка нетрудоспособности необоснованным», - объясняют в Минздраве.

Ранее учреждение здравоохранения имело возможность доказать обоснованность решения врача только через суд. Поэтому предлагается, чтобы заведение имело возможность обжаловать решение в досудебном порядке и предоставлять доказательства, свидетельствующие о правомерности действий врача.

Изменения в законодательстве позволят также урегулировать вопросы страховых выплат на основе бумажных больничных, которые еще используются в исключительных случаях в связи с военным положением в Украине, подчеркивают Минздрав.

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