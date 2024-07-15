Владимир Зеленский считает, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира

Президент подчеркнул, что полный мирный план будет готов в ноябре.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представители государства-агрессора должны присутствовать на втором саммите мира. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции 15 июля.

По его словам, ориентировочно в конце июля - начале августа должна состояться первая встреча на уровне советников по безопасности, где будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности. Президент рассчитывает, что она состоится в Катаре.

Владимир Зеленский уточнил, что на сентябрь запланирована встреча в Канаде по гуманитарному направлению. Там будут обсуждать обмен пленных и возвращение похищенных россией детей.

«По итогам всех встреч должны быть разработаны соответствующие планы», - уточнил Президент.

Президент Зеленский подтвердил, что полный мирный план будет готов в ноябре.

«После этих трех пунктов, если они сработают, будет полностью готов план реализации всех пунктов, и я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готов план для второго саммита. С нашей стороны, со стороны партнеров, я считаю, все будет сделано. Мы будем готовы максимально приблизить второй саммит, и я считаю, что представители рф должны присутствовать на втором саммите», – резюмировал Глава государства.

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