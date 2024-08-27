Олимпиада прошла, а пинг-понг остался —Президент об отмене ограничений на удары вглубь рф

Президент высказался об отмене ограничений партнеров на удары в глубь россии их оружием.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с партнерами постоянно поднимает вопрос о предоставлении разрешения на удары оружием партнеров вглубь рф, хотя партнеры и избегают разговоров об этом.

Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции.

«Пытаются не говорить со мной об этом, а я поднимаю этот вопрос.

Вот так. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался», – сказал Владимир Зеленский.

Ранее в СМИ сообщили, что Украина подготовит для администрации президента США Джо Байдена перечень целей в рф, которые можно поразить, если Вашингтон снимет ограничения на применение американского дальнобойного оружия.

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