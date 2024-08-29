У ОП заявили, що нова балістична ракета України – це 600-700 км радіусу дії

Про позитивне випробування першої української балістичної ракети повідомив Президент Володимир Зеленський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час пресконференції 27 серпня Президент України Володимир Зеленський повідомив сенсаційну новину про успішне випробування першої української балістичної ракети.

«Я думав, що рано про це говорити, але вже було випробування – позитивне – першої балістичної української ракети», – заявив Глава держави, але не надав подробиць.

Як зазначив радник керівника ОП Михайло Подоляк, нова балістична ракета України – це 600-700 км радіусу дії, як сказав Президент.

Він додав, що все це питання, які ми все побачимо, коли вона буде працювати.

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