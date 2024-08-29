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Нардепа Артема Дмитрука объявили в международный розыск

12:24, 29 августа 2024
ГБР объявило в международный розыск действующего народного депутата Артема Дмитрука.
Нардепа Артема Дмитрука объявили в международный розыск
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Действующего народного депутата Артема Дмитрука объявили в международный розыск. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

25 августа нардепу сообщили о подозрении. По данным следствия ГБР, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, исполнявшего на тот момент свои служебные обязанности.

«При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался украсть у него оружие», - пишут в ГБР.

В противном случае – в Киеве у депутата возник спор с одним из граждан.

В Госбюро пишут, что во время конфликта подозреваемый нанес мужчине несколько ударов, в том числе в голову. Согласно заключению эксперта, потерпевшему нанесены телесные повреждения средней тяжести.

Народный депутат Украины подозревается:

  • в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);
  • похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);
  • преднамеренном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);
  • грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада будет принимать решение о лишении мандата народного депутата Артема Дмитрука, опираясь исключительно на пункты, предусмотренные Конституцией Украины. Об этом во время панельной дискуссии форума «Украина 2024. Независимость» заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Спикер украинского парламента подчеркнул, что по результатам расследования будут приниматься соответствующие решения, в том числе и в Верховной Раде.

Как утверждают в медиаАртем Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой, а затем смог сесть на самолет в Рим.

Напомним, что в Верховной Раде выступили с заявлением относительно народного депутата Украины Артема Дмитрука. Там отметили, что нардеп не направлялся в командировку за границу.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В СМИ писали, что в субботу, 24 августа, в Молдове был замечен народный депутат Украины Артем Дмитрук.

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