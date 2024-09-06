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Працівника перевели на іншу посаду: чи змінюється робочий рік для надання щорічної відпустки

20:31, 6 вересня 2024
У Держпраці зазначають, що відлік робочого року для надання щорічної відпустки при переведенні залишається незмінним і відлічується з дати укладення трудового договору, незважаючи на переведення.
Працівника перевели на іншу посаду: чи змінюється робочий рік для надання щорічної відпустки
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У Держпраці надали роз’яснення щодо того, чи змінюється робочий рік для надання щорічної відпустки у випадку переведення працівника на іншу посаду.

Порядок та умови надання працівникам відпусток визначаються Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» та ч. 1 ст. 75 КЗпП щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

При переведенні працівника в межах одного підприємства на іншу посаду (без звільнення) трудові відносини з ним не припиняються. Відповідно робочий рік не змінюється, оскільки не відбулося факту звільнення і прийняття.

Тому відлік робочого року для надання щорічної відпустки при переведенні залишається незмінним і відлічується з дати укладення трудового договору, незважаючи на переведення.

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