Працівника перевели на іншу посаду: чи змінюється робочий рік для надання щорічної відпустки

У Держпраці зазначають, що відлік робочого року для надання щорічної відпустки при переведенні залишається незмінним і відлічується з дати укладення трудового договору, незважаючи на переведення.

У Держпраці надали роз’яснення щодо того, чи змінюється робочий рік для надання щорічної відпустки у випадку переведення працівника на іншу посаду.

Порядок та умови надання працівникам відпусток визначаються Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» та ч. 1 ст. 75 КЗпП щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

При переведенні працівника в межах одного підприємства на іншу посаду (без звільнення) трудові відносини з ним не припиняються. Відповідно робочий рік не змінюється, оскільки не відбулося факту звільнення і прийняття.

Тому відлік робочого року для надання щорічної відпустки при переведенні залишається незмінним і відлічується з дати укладення трудового договору, незважаючи на переведення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.