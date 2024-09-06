Работника перевели на другую должность: меняется ли рабочий год для предоставления ежегодного отпуска

В Гоструда отмечают, что отсчет рабочего года для предоставления ежегодного отпуска при переводе остается неизменным и отсчитывается с даты заключения трудового договора, несмотря на перевод.

В Гоструда предоставили разъяснение относительно того, меняется ли рабочий год для предоставления ежегодного отпуска в случае перевода работника на другую должность.

Порядок и условия предоставления работникам отпусков определяются Законом Украины "Об отпусках" и Кодексом законов о труде Украины.

Согласно ч. 1 ст. 6 Закона Украины "Об отпусках" и ч. 1 ст. 75 КЗоТ ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который исчисляется со дня заключения трудового договора.

При переводе работника внутри одного предприятия на другую должность (без увольнения) трудовые отношения с ним не прекращаются. Соответственно рабочий год не меняется, поскольку не произошло факта увольнения и принятия.

Поэтому отсчет рабочего года для предоставления ежегодного отпуска при переводе остается неизменным и исчисляется с даты заключения трудового договора, несмотря на перевод.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.