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Суд заочно обрав запобіжний захід для нардепа Дмитрука

21:54, 29 серпня 2024
Для нардепа Артема Дмитрука, який втік з України, суд заочно призначив тримання під вартою.
Суд заочно обрав запобіжний захід для нардепа Дмитрука
Фото: centernews.com.ua
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У четвер, 29 серпня, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід народному депутату Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою, передає «Суспільне».

Запобіжний захід буде застосовано після повернення Дмитрука в Україну, раніше його було оголошено в міжнародний розшук.

 Таким чином суд задовільнив клопотання прокурора, який просив суд обрати для підозрюваного Дмитрука саме тримання під вартою, оскільки «жоден інший запобіжний захід не зможе запобігти ризикам».

«Ризик переховування, що в принципі вже робить Дмитрук. Ризик впливу на свідків, а також потерпілих, оскільки у Дмитрука є такі можливості, навіть перебуваючи за кордоном», – сказав прокурор у залі суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалюватиме рішення щодо позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука, спираючись виключно на пункти, передбачені Конституцією України. Про це під час панельної дискусії форуму «Україна 2024. Незалежність» заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спікер українського парламенту підкреслив, що за результатами розслідування будуть ухвалюватись відповідні рішення, зокрема і в Верховній Раді.

Як стверджують у медіаАртем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою, а потім зміг сісти на літак до Рима.

Нагадаємо, що у Верховній Раді виступили із заявою щодо народного депутата України Артема Дмитрука. Там зазначили, що нардеп не направлявся у відрядження за кордон.

Раніше стало відомо, що Держприкордонслужба проводить перевірку та співпрацює із ДБР щодо інформації про незаконний перетин кордону чинним народним депутатом Артемом Дмитруком. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

У ЗМІ писали, що у суботу, 24 серпня, у Молдові помітили народного депутата України Артема Дмитрука.

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