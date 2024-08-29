Антикорупційні інструменти протидії корупційним правопорушенням – оприлюднили концепцію

Захищеність держави перед зовнішніми загрозами, у тому числі збройною агресією, перебуває в безпосередній залежності від внутрішньої стабільності, дієвості національного державного апарату.

Фото: internat-andriivka.pl.ua

Дослідницька служба Верховної Ради України оприлюднила концепцію щодо антикорупційних інструментів протидії корупційним правопорушенням.

Зазначається, що захищеність держави перед зовнішніми загрозами, у тому числі збройною агресією, перебуває в безпосередній залежності від внутрішньої стабільності, дієвості національного державного апарату, ефективності політичної влади на всій її території. Саме тому важливим компонентом на європейському шляху України та одним із головних пріоритетів державної політики воєнного часу є комплексна, системна протидія корупції.

Останнім часом напрям запобігання корупції відзначений затвердженням Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, відновленням декларування публічних службовців та повних перевірок декларацій, поверненням державних закупівель на платформу ProZorro. Окрім того, ключові антикорупційні органи – Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), а також Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримали керівників, обраних за результатами прозорих конкурсів.

«Попри те, що в 2023 році Україна піднялася на 12 позицій у світовому Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) і стала однією із 17 країн в СРІ2 , що продемонстрували свій найкращий показник, питання корупції залишається досить чутливим, а боротьба з корупційними правопорушеннями триває. Суспільство чекає на логічне продовження розслідувань корупції в оборонній сфері, у 2024 році має відбутися конкурс на посади суддів ВАКС, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура, отримавши жадану автономію, має підтвердити свою здатність діяти незалежно від Офісу Генпрокурора. Держава має стати максимально прозорою, щоб заслужити довіру партнерів, акумулювати ресурси на боротьбу з ворогом та повоєнну розбудову України», - пише дослідницька служба Верховної Ради.

В умовах дії особливого правового режиму воєнного стану розкриття потенціалу антикорупційних інструментів та їх впливу на забезпечення реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності за корупцію, ефективність системи є критично важливим для протидії корупційним правопорушенням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.