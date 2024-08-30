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Верховна Рада ухвалить закон про переатестацію та перевірку на поліграфі працівників Митної служби

09:00, 30 серпня 2024
Буде запроваджена процедура ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя.
Верховна Рада ухвалить закон про переатестацію та перевірку на поліграфі працівників Митної служби
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Парламент розгляне законопроект, яким пропонується провести переатестацію працівників Митної служби.

Так, 29 серпня Комітет з питань податкової політики рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект 6490-д про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів.

«До другого читання внесені пропозиції та поправки спрямовані на удосконалення правових засад проходження служби в митних органах, зокрема врегулювання істотних умов контракту про проходження служби в митних органах, визначення вимог до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запровадження процедури ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів», – зауважив голова Комітету Данило Гетманцев.

Фінальною версією удосконалюються підходи до формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Митної служби, атестаційних комісій та комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Митної служби тощо.

Також, за словами голови Комітету, під час підготовки законопроєкту до другого читання Комітетом врегульовано умови оплати праці посадових осіб митних органів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», більше року тому, у квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила цей законопроект за основу.

При цьому, у першій редакції проект визначав новий розмір посадових окладів на митниці.

Відповідно до проекту Кабінет Міністрів повинен забезпечити через 3 місяці з дня прийняття розпорядження про призначення голови Держмитслужби, якого, як ми раніше писали, обере конкурсна комісія, утворення новим керівником, атестаційних комісій та проведення атестації посадових осіб митних органів у такому порядку.

З метою підтвердження належного рівня кваліфікації, професійної компетентності та відповідності займаній посаді посадові особи митних органів, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», підлягають одноразовій атестації.

Атестаційні комісії утворюються керівником Держмитслужби в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів. Порядок організації та проведення атестацій визначається КМУ.

Автор: Наталя Мамченко 

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Публікації
Верховна Рада ухвалить закон про переатестацію та перевірку на поліграфі працівників Митної служби

Буде запроваджена процедура ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя.

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