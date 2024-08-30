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Верховная Рада примет закон о переаттестации и проверке на полиграфе работников Таможенной службы

09:00, 30 августа 2024
Будет введена процедура ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добропорядочность и мониторинг образа жизни.
Верховная Рада примет закон о переаттестации и проверке на полиграфе работников Таможенной службы
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Парламент рассмотрит законопроект, которым предлагается провести переаттестацию работников Таможенной службы.

Так, 29 августа Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 6490-д о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об установлении особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведении аттестации должностных лиц таможенных органов.

«Ко второму чтению внесены предложения и поправки, направленные на усовершенствование правовых основ прохождения службы в таможенных органах, в частности урегулирование существенных условий контракта о прохождении службы в таможенных органах, определение требований к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов, введение процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добропорядочность и мониторинг образа жизни, возможность проведения психофизиологического опроса с применением полиграфа должностных лиц таможенных органов», – отметил председатель Комитета Даниил Гетманцев.

Финальной версией совершенствуются подходы к формированию конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Таможенной службы, аттестационных комиссий и комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Таможенной службы и прочее.

Также, по словам председателя Комитета, при подготовке законопроекта ко второму чтению Комитетом урегулированы условия оплаты труда должностных лиц таможенных органов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», больше года назад, в апреле 2023 года, Верховная Рада приняла этот законопроект за основу.

При этом в первой редакции проект определял новый размер должностных окладов на таможне.

В соответствии с проектом Кабинет Министров должен обеспечить через 3 месяца со дня принятия распоряжения о назначении председателя Гостаможслужбы, которого, как мы ранее писали, изберет конкурсная комиссия, образование новым руководителем, аттестационных комиссий и проведение аттестации должностных лиц таможенных органов в таком порядке.

В целях подтверждения должного уровня квалификации, профессиональной компетентности и соответствия занимаемой должности должностные лица таможенных органов, занимающие должности государственной службы категорий «Б» и «В», подлежат однократной аттестации.

Аттестационные комиссии образуются руководителем Гостаможслужбы в порядке, определенном Кабинетом Министров. Порядок организации и проведения аттестаций определяется КМУ.

Автор: Наталя Мамченко 

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Верховная Рада примет закон о переаттестации и проверке на полиграфе работников Таможенной службы

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