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Антикоррупционные инструменты противодействия коррупционным правонарушениям – обнародовали концепцию

21:57, 29 августа 2024
Защищенность государства перед внешними угрозами, включая вооруженную агрессию, находится в непосредственной зависимости от внутренней стабильности, действенности национального государственного аппарата.
Антикоррупционные инструменты противодействия коррупционным правонарушениям – обнародовали концепцию
Фото: internat-andriivka.pl.ua
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Исследовательская служба Верховной Рады Украины обнародовала концепцию антикоррупционных инструментов противодействия коррупционным правонарушениям.

Отмечается, что защищенность государства перед внешними угрозами, включая вооруженную агрессию, находится в непосредственной зависимости от внутренней стабильности, действенности национального государственного аппарата, эффективности политической власти на всей ее территории. Именно поэтому важным компонентом на европейском пути Украины и одним из главных приоритетов государственной политики военного времени является комплексное системное противодействие коррупции.

В последнее время направление предотвращения коррупции отмечено утверждением Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы, восстановлением декларирования публичных служащих и полных проверок деклараций, возвращением государственных закупок на платформу ProZorro. Кроме того, ключевые антикоррупционные органы – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), а также Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получили руководителей, избранных по результатам прозрачных конкурсов.

«Несмотря на то, что в 2023 году Украина поднялась на 12 позиций в мировом Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI) и стала одной из 17 стран в СРИ2, продемонстрировавших свой лучший показатель, вопрос коррупции остается достаточно чувствительным, а борьба с коррупционными правонарушениями продолжается. Общество ожидает логического продолжения расследований коррупции в оборонной сфере, в 2024 году должен пройти конкурс на должности судей ВАКС, а Специализированная антикоррупционная прокуратура, получив желанную автономию, должна подтвердить свою способность действовать независимо от Офиса Генпрокурора. Государство должно стать максимально прозрачным, чтобы заслужить доверие партнеров, аккумулировать ресурсы на борьбу с врагом и послевоенное развитие Украины», - пишет исследовательская служба Верховной Рады.

В условиях действия особого правового режима военного положения раскрытие потенциала антикоррупционных инструментов и их влияния на обеспечение реализации принципа неотвратимости юридической ответственности за коррупцию, эффективность системы критически важна для противодействия коррупционным правонарушениям.

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