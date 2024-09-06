К нему применена мера пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста.

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В Черкасской области 27-летний мужчина угрожал соседям гранатой. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Так, жителю Христиновской территориальной общины доложено о подозрении по факту незаконного обращения с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что 27-летний мужчина незаконно хранил гранату Ф-1 по месту жительства. Во время ссоры с односельчанами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать боевым припасом соседям, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Злоумышленник задержан сотрудниками полиции. К нему применена мера пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста.

В случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

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