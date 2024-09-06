Еврокомиссия выделит Украине €40 миллионов на ремонт энергообъектов

ЕС усиливает гуманитарную помощь из-за приближающейся зимы.

Европейская комиссия выделит новый пакет гуманитарной помощи Киеву в размере 40 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры перед зимой. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«россия постоянно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Температура вскоре снизится, поэтому мы усиливаем нашу гуманитарную помощь нуждающимся украинцам. С новым пакетом на 40 миллионов евро (44,43 млн долларов – ред.) на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье», - написала она.

Из этих средств 35 миллионов евро пойдут на гуманитарные проекты в Украине, а еще 5 миллионов — в поддержку украинских беженцев и принимающих их общин в Молдове.

Еврокомиссия хочет помочь Украине подготовиться к морозным зимним месяцам. Деньги пойдут на ремонты поврежденных зданий, обеспечение электроэнергией и отоплением, а также на приют тем, кто в этом больше нуждается.

В Молдавии средства будут направлены на помощь наиболее уязвимым беженцам, чтобы защитить их и предоставить доступ к основным услугам, а также повысить готовность к дополнительным потокам мигрантов.

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