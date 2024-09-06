Податкова пояснила, як отримати витяг з реєстру страхувальників

Податківці пояснюють, що запит про отримання витягу з реєстру страхувальників може подаватися в Е-кабінеті у режимі «Заяви, запити для отримання інформації».

Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, як отримати витяг з реєстру страхувальників.

Зазначається, що для отримання документального підтвердження інформації, наявної у реєстрі страхувальників, платник єдиного внеску може надіслати до контролюючого органу запит про отримання витягу з реєстру страхувальників за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 21.07.2017 №651.

Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників подається в один із таких способів:

особисто платником ЄВ та/або застрахованою особою чи уповноваженою на це особою до територіального органу ДПС за основним місцем обліку платника ЄВ або до іншого контролюючого органу;

надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника ЄВ або до іншого контролюючого органу;

в електронній формі засобами електронного зв’язку (у приватній частині Електронного кабінету у режимі «Заяви, запити для отримання інформації» реалізовано можливість направити запит про отримання витягу з реєстру страхувальників за формою №1-ЗРС через інформаційно-комунікаційну систему та отримати витяг з реєстру страхувальників (щодо ФОП або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) за формою №2-ВРС, або довідку з реєстру страхувальників за формою №1-ДРС (режим «Перегляд звітності» приватної частини Електронного кабінету).

Усі розділи запиту підлягають заповненню, запит підписується заявником із зазначенням дати.

За запитом контролюючий орган надає безоплатно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання запиту, витяг з реєстру страхувальників або довідку про відсутність відомостей в реєстрі страхувальників.

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