Верховная Рада дала шанс освободиться дезертирам и тем, кто самовольно покинул воинскую часть - как это будет работать

Какие изменения внес парламент в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также в закон о военной службе в рамках механизма освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 августа приняла закон, согласно которому военнослужащие, совершившие дезертирство или самовольное оставление места службы (СЗЧ) получат возможность не сесть в тюрьму в случае добровольного возвращения на службу. Речь идет о законопроекте 11322 о внесении изменений в Уголовный кодекс, УПК и другие акты по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы. «Судебно-юридическая газета» проанализировала финальную версию в редакции Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Условия освобождения от уголовной ответственности

С учетом поправок, которыми Комитет дополнил законопроект до принятия в целом, новая часть 5 статьи 401 Уголовного кодекса будет выглядеть следующим образом.

Лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), 408 (дезертирство), может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться к этой или другой воинской части или месту службы для продолжения прохождения воинской службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения таким лицом воинской службы.

Таким образом, необходима совокупность условий - преступление совершено впервые, лицо добровольно обратилось с ходатайством, командир или начальник письменно согласовал это.

В то же время, как отмечает Главное юридическое управление Верховной Рады, в основу решения суда об освобождении лица от уголовной ответственности предполагается возложить решение и действия третьих лиц. То есть вводится зависимость вопроса освобождения от письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения лицом военной службы.

Приведенное не учитывает основополагающие основы уголовно-правового регулирования, в частности, статьи 124 Конституции, в соответствии с содержанием которой делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускаются.

Кроме того, не определено, командир какой именно части должен давать письменное согласие: части, где лицо проходило службу или другой. Также не определены критерии, которыми должен руководствоваться командир при предоставлении согласия. Приведенный метод правового регулирования не учитывает требований принципа правовой определенности.

Также законодатели в УПК ч. 2 статьи 286 и ч. 1 ст. 287 дополнили нормами, согласно которым в случае наличия основания для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 5 статьи 401 УК, прокурор или суд должен также получить письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продления прохождения воинской службы таким подозреваемым или обвиняемым.

К ч. 3 статьи 288 УПК добавили норму, согласно которой в случае закрытия судом уголовного производства и освобождения подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 401 УК, суд своим определением обязывает после вступления такого решения в законную силу безотлагательно восстановить освобожденное лицо на военной службе и такое лицо не позднее 72 часов обязывает прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы.

Отмена содержания под стражей в обмен на службу

Новый закон вносит изменения в статью 616 УПК, которая будет регулировать отмену меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава или изменение меры пресечения по другим основаниям.

Согласно новой редакции статьи 616 УПК во время военного положения подозреваемый, обвиняемый, который во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержится под стражей, кроме подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, умышленного убийства двух или более лиц или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием, или особо тяжких коррупционных уголовных правонарушений или в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156-1, 258-258-6, частью четвертой статьи 286-1, статьей 348 УК, а также подозреваемый, обвиняемый, которые согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса Украины на момент совершения уголовного правонарушения занимали особо ответственное положение, имеет право обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании судьей или судом вопроса об отмене этой меры пресечения для продления и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава.

По результатам рассмотрения ходатайства прокурор имеет право обратиться к следственному судье или суду, рассматривающему уголовное производство, с ходатайством об отмене этому лицу меры пресечения в виде содержания под стражей для продления и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации на особый период.

Впрочем, если буквально читать новую редакцию ч. 1 статьи 616 УПК в том виде, который одобрил Комитет, выходит, что подозреваемый, обвиняемый, который согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 УК на момент совершения уголовного правонарушения, занимал особо ответственное положение, имеет право обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей для прохождения военной службы. Среди таких лиц - министры и заместители министров, председатель и государственный уполномоченный АМКУ, народные депутаты, судьи Верховного Суда, судьи высших специализированных судов и другие. Вместе с тем, судя по первой части нормы, они не смогут ходатайствовать об отмене содержания под стражей, если речь идет об особо тяжких коррупционных преступлениях.

Финальная версия закона еще не опубликована (хотя пленарный зал данной поправки не касался, поэтому она должна быть учтена), а в законы, как известно, могут вноситься технико-юридические правки. Итак, что имели в виду законодатели, станет известно только после публикации текста принятого закона.

Также изменениями предусмотрено, что следственный судья или суд, рассматривающий уголовное производство, рассматривает ходатайство об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей для продления и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава безотлагательно.

При наличии достаточных оснований следственный судья или суд имеет право отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для дальнейшего продления и/или прохождения подозреваемым, обвиняемым военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава

Подозреваемый, обвиняемый, к которому применена другая мера пресечения, нежели мера пресечения в виде содержания под стражей, вправе обратиться к прокурору с ходатайством об инициировании перед следственным судьей или судом вопроса об отмене соответствующей меры пресечения для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава.

Приостановление и возобновление выплат

В статье 24 Закона о воинской обязанности и военной службе будет предусмотрено, что военная служба приостанавливается для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других воинских формирований или добровольно сдавшихся в плен, если иное не определено законодательством.

Началом приостановки воинской службы является день внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления, уведомления командира (начальника) воинской части, поданных в соответствии с частью пятой статьи 85 Дисциплинарного устава ВСУ, и/или заявления, уведомления начальника соответствующего органа управления Военной службы правопорядка в ВСУ о совершенном уголовном правонарушении.

Основанием для приостановки военной службы является получение воинской частью письменного уведомления правоохранительного органа о внесении соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований по уголовному правонарушению (извлечению из ЕРДР).

Военнослужащие, военная служба которых приостановлена, освобождаются от должностей и считаются не выполняющими (не несущими) обязанностей военной службы. Контракт о прохождении военной службы, а также выплата денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения таким военнослужащим приостанавливаются.

Время приостановки воинской службы военнослужащим не засчитывается в срок воинской службы, выслуги в воинском звании и к выслуги лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначения пенсии. На них не распространяются льготы и гарантии, установленные законодательством для военнослужащих.

Военнослужащие, военная служба которых приостановлена, не входят в численность ВСУ и других военных формирований.

Военнослужащие, военная служба которых приостановлена ​​и в отношении которых обвинительные приговоры суда вступили в законную силу, подлежат увольнению с военной службы в соответствии с пунктом "г" части второй, пункта "г" части третьей, подпункта "д" пункта 1, подпункта "в" пункта 2 части четвертой, подпунктов "е" пунктов 1 и 2, подпункта "в" пункта 3 части пятой и подпункта "е" пункта 1, подпункта "д" пункта 2, подпункта "в" пункта 3 части шестой статьи 26 настоящего Закона, кроме военнослужащих, которым вступившим в законную силу приговором суда назначено уголовное наказание в виде служебного ограничения, ареста с отбыванием на гауптвахте или содержанием в дисциплинарном батальоне.

Для военнослужащих, которым обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, назначено уголовное наказание в виде служебного ограничения, ареста с отбытием на гауптвахте или содержанием в дисциплинарном батальоне, со дня начала отбывания такого наказания военная служба и действие контракта продолжаются, продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льготы и гарантии, установленные законодательством Украины.

Военнослужащие, военная служба которых приостановлена ​​и в отношении которых обвинительные приговоры суда вступили в законную силу, подлежат увольнению с военной службы в соответствии с пунктом "г" части второй, пункта "г" части третьей, подпункта "д" пункта 1, подпункта "в" пункта 2 части четвертой, подпунктов "е" пунктов 1 и 2, подпункта "в" пункта 3 части пятой и подпункта "е" пункта 1, подпункта "д" пункта 2, подпункта "в" пункта 3 части шестой статьи 26 настоящего Закона, кроме военнослужащих, которым обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, назначено уголовное наказание в виде служебного ограничения, ареста с отбытием на гауптвахте или содержанием в дисциплинарном батальоне.

Для военнослужащих, которым обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, назначено уголовное наказание в виде служебного ограничения, ареста с отбытием на гауптвахте или содержанием в дисциплинарном батальоне, со дня начала отбывания такого наказания военная служба и действие контракта продолжаются, продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льготы и гарантии, установленные законодательством Украины.

Военнослужащие, которым судебным решением, вступившим в законную силу, назначено уголовное наказание в виде штрафа, освобожденных от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 47, 48, 49 УК, а также освобожденным от отбывания наказания на основании амнистии, подлежат увольнению с военной службы в соответствии с подпунктом "г" пункта 1 части четвертой, подпунктом "д" пунктов 1 и 2 части пятой и подпунктом "д" пункта 1, подпунктом "г" пункта 2 части шестой статьи 26 настоящего Закона, кроме случаев , предусмотренных настоящим Законом.

Во время проведения мобилизации и/или действия военного положения для военнослужащих, каким судебным решением, вступившим в законную силу, назначено уголовное наказание в виде штрафа, которые освобождены от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 47, 48, 49 Уголовного кодекса Украины, освобождены от отбывания наказания на основании амнистии, а также освобождены от отбывания наказания с испытанием, со дня прибытия их в воинские части (мест прохождения военной службы) военная служба и действие контракта продолжаются, возобновляются выплата денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льготы и гарантии, установленные законодательством Украины.

Для военнослужащих, в отношении которых судом вынесен оправдательный приговор, вступивший в законную силу, или в отношении которых закрыто уголовное производство в соответствии с пунктами 1, 2, 3 ч. 1 статьи 284 УПК, военная служба и действие контракта продолжаются. В таком случае срок приостановки военной службы относится к выслуге лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначению пенсии, а также к сроку выслуги лет для присвоения очередного воинского звания и возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством для военнослужащих.

За все время безосновательной приостановки военной службы таким военнослужащим выплачивается недополученное денежное и недополученное продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения.

Военнослужащие, в отношении которых судом постановлено определение о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности на основании, предусмотренном ч. 5 статьи 401 УК, обязаны безотлагательно, но не позднее трех суток после вступления такого постановления в законную силу, прибыть к указанным в определении военных частей (мест прохождения военной службы) для продолжения прохождения военной службы.

Со дня прибытия в воинские части (места прохождения воинской службы), но не позднее вступления такого постановления в законную силу, для таких военнослужащих военная служба и действие контракта продолжаются, возобновляются выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.

Военнослужащим, указанным в абзацах 7, 9 и 12 ч. 2 новой редакции статьи 24 закона о военной службе (которая будет понятна после публикации финального текста закона - прим. ред.), со дня приостановления военной службы до дня ее продления выплата недополученного денежного, осуществление недополученного продовольственного, вещевого, других видов обеспечения и распространения льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Украины военнослужащих, не осуществляются.

Порядок и условия приостановки и продления военной службы определяется положениями о прохождении военной службы.

Отметим, что финальный текст закона еще неизвестен и в данном материале проанализирована и версия, которую рекомендовал Верховной Раде принять Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Автор: Наталя Мамченко

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