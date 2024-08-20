Военнослужащие, совершившие дезертирство или СЗЧ, получат шанс не сесть в тюрьму - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об освобождении от ответственности за самовольное оставление воинской части и дезертирство в случае добровольного возвращения на службу.

Военнослужащие, совершившие дезертирство или самовольное оставление места службы (СЗЧ), получат возможность не сесть в тюрьму в случае добровольного возвращения на службу. Так, Верховная Рада 20 августа приняла в целом как закон законопроект 11322 о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения.

Как указывают авторы, согласно статистическим данным, только в течение января-апреля 2024 года органами досудебного расследования и прокурорами было зарегистрировано 10 584 уголовных производств по статье 407 Уголовного кодекса Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы) и 7 306 уголовных дел (Дезертирство). Однако в действующем уголовном законодательстве отсутствуют правовые основания возможности освобождения во время действия военного положения военнослужащих от уголовной ответственности за впервые совершенное уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 УК и при условии их искреннего раскаяния и желания вернуться к прохождению военной службы.

Следовательно, Уголовный кодекс предлагают дополнить ч. 5 в статье 401, согласно которой лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 УК, может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством Украины, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться к этой или другой воинской части или месту службы для продолжения прохождения воинской службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения таким лицом военной службы.

В случае закрытия судом уголовного производства и освобождения подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном ч. 5 статьи 401 УК, суд своим определением обязывает после вступления такого постановления в законную силу безотлагательно восстановить освобожденное лицо на военной службе, а освобожденное лицо не позднее 72 часов обязывает прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы для продолжения прохождения воинской службы.

Автор: Наталя Мамченко

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