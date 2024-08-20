Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, отримають шанс не сісти до вʼязниці - Рада прийняла закон

15:19, 20 серпня 2024
Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство у разі добровільного повернення на службу.
Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, отримають шанс не сісти до вʼязниці - Рада прийняла закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовеці, які вчинили дезертирство чи самовільне залишення місця служби (СЗЧ) отримають можливість не сісти до вʼязниці у разі добровільного повернення на службу. Так, Верховна Рада 20 серпня прийняла в цілому як закон законопроект 11322 про внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану.

Як вказують автори, згідно статистичних даних, лише упродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування та прокурорами було зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) та 7 306 кримінальних проваджень за статтею 408 КК (Дезертирство). Проте у чинному кримінальному законодавстві відсутні правові підстави для можливості звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407, 408 КК та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби.

Отже, Кримінальний кодекс пропонують доповнити ч. 5 у статті 401, за якою особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 КК, може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, якщо вона добровільно звернулась із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або до іншої військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження такою особою військової служби.

У разі закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому ч. 5 статті 401 КК, суд своєю ухвалою зобов’язує після набрання такою ухвалою законної сили невідкладно поновити звільнену особу на військовій службі, а звільнену особу не пізніше 72 годин зобов’язує прибути до відповідної військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, отримають шанс не сісти до вʼязниці - Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство у разі добровільного повернення на службу.

Верховна Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами і здачу її до поліції

Парламент прийняв закон, за яким у громадян буде 30 днів, щоб здати або задекларувати зброю, якщо вони її ще не задекларували.

Військовослужбовці, які беруть участь у Курській операції, будуть отримувати всі виплати, передбачені для передової - прийнято закон

Воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

Кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: повний список

Серед претендентів на дві посади членів Ради правосуддя - судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів, а також начальник ТУ ДСА.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва