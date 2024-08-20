ВАКС призначив до розгляду по суті справу стосовно колишнього голови ВС Всеволода Князєва

Справу ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва почнуть розглядати по суті 28 серпня.

Джерело фото: САП

Розгляд справи по суті щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, обвинуваченого в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, призначено на 28 серпня. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«20 серпня 2024 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно колишнього голови Верховного Суду, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі», - зазначили у САП.

Як повідомляється, засідання з розгляду по суті призначено на 8:10 у середу 28 серпня.

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