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Солдат з КНДР втік до Південної Кореї — це другий випадок за два тижні

16:38, 20 серпня 2024
Ймовірно, солдат запланував втечу з КНДР після того, як Сеул почав вмикати гучномовці з пропагандою на кордоні з Пхеньяном.
Солдат з КНДР втік до Південної Кореї — це другий випадок за два тижні
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20 серпня солдат із Північної Кореї перетнув кордон із Південною Кореєю. Про це повідомляє інформагентство Yonhap News.

Ймовірно, солдат запланував втечу з КНДР після того, як Сеул почав вмикати гучномовці з пропагандою на кордоні з Пхеньяном.

Повідомляється, що південнокорейські військові помітили солдата на північ від військової демаркаційної лінії у межах демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї на східній ділянці кордону. Вони допомогти йому прибути до Південної Кореї.

За даними Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, це був штабний сержант.

Вказується, що відповідні органи розслідують обставини втечі. Жодних інших «незвичайних переміщень» північнокорейських військових поки не помічали.

Ще приблизно два тижні тому, мирний житель КНДР втік до Південної Кореї, перетнувши нейтральну зону гирла річки Хан, розташовану на захід від сухопутного кордону.

В агентстві додають, що від початку 2024 року кількість перебіжчиків з КНДР до Південної Кореї сягнула 105.

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