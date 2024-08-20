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Солдат из КНДР сбежал в Южную Корею — это второй случай через две недели

16:38, 20 августа 2024
Вероятно, солдат запланировал побег из КНДР после того, как Сеул начал включать громкоговорители с пропагандой на границе с Пхеньяном.
Солдат из КНДР сбежал в Южную Корею — это второй случай через две недели
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20 августа солдат из Северной Кореи пересек границу с Южной Кореей. Об этом сообщает информагентство Yonhap News.

Вероятно, солдат запланировал побег из КНДР после того, как Сеул начал включать громкоговорители с пропагандой на границе с Пхеньяном.

Сообщается, что южнокорейские военные заметили солдата севернее военной демаркационной линии в пределах демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи на восточном участке границы. Они помогают ему приехать в Южную Корею.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, это был штабной сержант.

Указывается, что органы расследуют обстоятельства бегства. Никаких других «необычных перемещений» северокорейских военных пока не замечали.

Еще примерно две недели назад, мирный житель КНДР бежал в Южную Корею, пересек нейтральную зону устья реки Хан, расположенную к западу от сухопутной границы.

В агентстве добавляют, что с начала 2024 года количество перебежчиков из КНДР в Южную Корею достигло 105.

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