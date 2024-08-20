Кабмин утвердил новый порядок определения минимальных экспортных цен

Кабмин одобрил новый порядок для борьбы с уклонением от налогов через экспорт.

Источник фото: AgroPortal.ua

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Кабинет Министров Украины одобрил новый порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на определенные виды товаров. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утвержден, в соответствии с частью четвертой статьи 19-2 ЗУ «О внешнеэкономической деятельности», Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров», - отметил Мельничук.

Согласно новым правилам, определение уровня минимальных экспортных цен будет осуществлять Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Это будет происходить с учетом условий поставок в соответствии с Международными правилами толкования коммерческих терминов Инкотермс.

Цены будут устанавливаться в долларах США за один килограмм товара, с учетом условий поставок.

Минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров с учетом условий поставок определяются в долларах США за 1 килограмм.

Меры нужны для борьбы с закупкой зерна за наличные и последующего экспорта по искусственно заниженным ценам с целью уклонения от уплаты налогов.

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