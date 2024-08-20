Двух судей Высший совет правосудия уволил в отставку

ВСП рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам и решил во вторник 20 августа уволить в связи с подачей заявлений об отставке двух судей.

Речь идет о:

Стаховой Натальи Владимировне – с должности судьи Луганского апелляционного суда (командирована в Одесский апелляционный суд);

Ивченко Татьяне Павловне – с должности судьи Заводского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что ВСП уволил судью Генического районного суда Херсонской области Наталью Шарко.

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