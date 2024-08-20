В Тернополе существенно ухудшилось качество воздуха - в городе фиксируют превышение нормы вредных веществ

В Тернополе было выявлено превышение содержания хлора.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», российские оккупанты ударили по промышленному объекту в Тернополе, после чего там поднялся пожар.

После возгорания горюче-смазочных материалов в городе ухудшилось качество воздуха. а последним данным, в семи из десяти контрольных точек выявлено превышение нормативных показателей. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

«По состоянию на 13 часов 20 августа у 7 из 10 контрольных точек выявлено превышение нормативных показателей», - отметил Надал.

Он призвал жителей Тернопольской и соседних общин держать окна закрытыми и ограничить пребывание на улице, особенно с детьми. По возможности, нужно занавешивать окна и двери влажными простынями.

Генеральный директор ГУ «Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Оксана Чайчук в свою очередь отметила, что в городе обнаружили превышение содержания хлора.

«При норме 0,1 миллиграмма на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе. Советуем жителям Тернополя ограничить продолжающиеся пребывания на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность использовать рекуператор», - подчеркнула она, передает ТСН.

Работникам дошкольных учреждений рекомендуют дети находиться в помещениях заведений. Родителям советуют по возможности забирать детей из детсадов и оставлять дома до особых рекомендаций.

Также в области созывают комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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