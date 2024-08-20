У Тернополі суттєво погіршилась якість повітря — у місті фіксують перевищення норми шкідливих речовин

У Тернополі виявили перевищення вмісту хлору.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», російські окупанти вдарили по промисловому об'єкті у Тернополі, після чого там здійнялась пожежа.

Після загоряння паливно-мастильних матеріалів у місті погіршилась якість повітря. а останніми даними, у семи із десяти контрольних точок виявлено перевищення нормативних показників. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

«Станом на 13 годину 20 серпня у 7 з 10 контрольних точок виявлено перевищення нормативних показників», - зазначив Надал.

Він закликав жителів Тернопільської та сусідніх громад тримати вікна зачиненими та обмежити перебування на вулиці, особливо з дітьми. За можливості, потрібно завішувати вікна та двері вологими простирадлами.

Генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук у свою чергу зазначила, що у місті виявили перевищення вмісту хлору.

«При нормі 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення від 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі. Радимо тернополянам обмежити тривали перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість застосовувати рекуператор», - наголосила вона, передає ТСН.

Працівникам дошкільних закладів рекомендують, щоб діти перебували у приміщеннях закладів. Батькам радять за можливості забирати дітей з дитсадків і залишати вдома до особливих рекомендацій.

Також в області скликають комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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