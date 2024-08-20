ВРП звільнила суддю Генічеського районного суду Херсонської області Наталію Шарко

Суддю звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Генічеського районного суду Херсонської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Як повідомили у ВРП, рішення про звільнення судді Генічеського районного суду Херсонської області Шарко Наталії Анатоліївни на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України було прийнято у вівторок – 20 серпня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Наталію Шарко було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

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