ВСП уволил судью Генического районного суда Херсонской области Наталью Шарко

Судью уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия уволил судью Генического районного суда Херсонской области за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Как сообщили в ВСП, решение об увольнении судьи Генического районного суда Херсонской области Шарко Натальи Анатольевны на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины было принято во вторник – 20 августа.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Наталью Шарко было временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

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