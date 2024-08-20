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В Кривом Роге пчелы до смерти закусали работника парка

19:20, 20 августа 2024
В одном из популярных парков Кривого Рога обнаружили тело мужчины, которого закусали пчелы.
В Кривом Роге пчелы до смерти закусали работника парка
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В Криворожском парке им. Федора Мершавцева обнаружили тело мужчины, умершего от нападения пчел. Об этом сообщает местное издание "Первый Городской".

На вид умершему около 40 лет. Известно, что он являлся работником этого парка.

По предварительным данным, мужчина умер от многочисленных укусов пчел, так как оказался рядом с упавшим на землю ульем.

Как сообщается, на месте работают правоохранители, они устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

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