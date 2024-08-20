Немецкая полиция депортировала украинскую семью из восьми человек из-за отсутствия некоторых документов

Восемь членов украинской семьи депортированы из Германии после задержания на границе с Польшей.

Источник фото: ukrinform

Украинская семья, состоявшая из восьми человек, была депортирована из Германии после задержания на границе с Польшей, сообщает издание BILD. Инцидент произошел вблизи Франкфурта-на-Одере.

Согласно информации, немецкая полиция остановила легковой автомобиль с польскими номерами, за рулем которого находился 31-летний гражданин Украины с действующим загранпаспортом. В автомобиле вместе с водителем находились еще семеро пассажиров, среди которых были дети в возрасте от 3 до 46 лет.

По данным издания, у семьи не было необходимых документов для легального въезда и пребывания в Германии. Полиция доставила их в отделение для дальнейшего расследования. Дело было возбуждено по факту незаконного проникновения и пребывания на территории Германии, а также нелегального ввоза иностранцев. Все восемь были депортированы обратно в Польшу.

Пока неизвестно, какие именно документы отсутствовали.

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