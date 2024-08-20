Практика судів
  1. У світі

Німецька поліція депортувала українську сім’ю з восьми осіб через відсутність деяких документів

19:11, 20 серпня 2024
Вісім членів української родини депортовані з Німеччини після затримання на кордоні з Польщею.
Німецька поліція депортувала українську сім’ю з восьми осіб через відсутність деяких документів
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська сім’я, що складалася з восьми осіб, була депортована з Німеччини після затримання на кордоні з Польщею, повідомляє видання BILD. Інцидент стався поблизу Франкфурта-на-Одері.

Згідно з інформацією, німецька поліція зупинила легковий автомобіль з польськими номерами, за кермом якого перебував 31-річний громадянин України з чинним закордонним паспортом. В автомобілі разом із водієм перебували ще семеро пасажирів, серед яких були діти віком від 3 до 46 років.

За даними видання, у сім’ї не було необхідних документів для легального в’їзду та перебування в Німеччині. Поліція доставила їх у відділення для подальшого розслідування. Справу було порушено за фактом незаконного проникнення і перебування на території Німеччини, а також нелегального ввезення іноземців. Всі вісьмох було депортовано назад до Польщі.

Наразі невідомо, які саме документи були відсутні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.

Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, отримають шанс не сісти до вʼязниці - Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство у разі добровільного повернення на службу.

Верховна Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами і здачу її до поліції

Парламент прийняв закон, за яким у громадян буде 30 днів, щоб здати або задекларувати зброю, якщо вони її ще не задекларували.

Військовослужбовці, які беруть участь у Курській операції, будуть отримувати всі виплати, передбачені для передової - прийнято закон

Воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва