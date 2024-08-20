Німецька поліція депортувала українську сім’ю з восьми осіб через відсутність деяких документів

Вісім членів української родини депортовані з Німеччини після затримання на кордоні з Польщею.

Джерело фото: ukrinform

Українська сім’я, що складалася з восьми осіб, була депортована з Німеччини після затримання на кордоні з Польщею, повідомляє видання BILD. Інцидент стався поблизу Франкфурта-на-Одері.

Згідно з інформацією, німецька поліція зупинила легковий автомобіль з польськими номерами, за кермом якого перебував 31-річний громадянин України з чинним закордонним паспортом. В автомобілі разом із водієм перебували ще семеро пасажирів, серед яких були діти віком від 3 до 46 років.

За даними видання, у сім’ї не було необхідних документів для легального в’їзду та перебування в Німеччині. Поліція доставила їх у відділення для подальшого розслідування. Справу було порушено за фактом незаконного проникнення і перебування на території Німеччини, а також нелегального ввезення іноземців. Всі вісьмох було депортовано назад до Польщі.

Наразі невідомо, які саме документи були відсутні.

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