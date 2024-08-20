Верховная Рада приняла закон о декларировании оружия гражданами и сдаче его в полицию

Парламент принял закон, согласно которому у граждан будет 30 дней, чтобы сдать или задекларировать оружие, если они его еще не задекларировали.

Гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны будут в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для его декларирования или сдачи. Это предусмотрено законопроектом 9538 об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием, который Верховная Рада 20 августа приняла в целом как закон.

Итак, ко второму чтению Комитет предложил дополнить Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» от 3 марта 2022 года №2114-IX нормами о том, что огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, полученные в соответствии с настоящей статьей, являются государственной собственностью и могут находиться во владении и пользовании гражданских лиц исключительно по основаниям и на период, определенных этим законом.

Полученные гражданскими лицами огнестрельное оружие и боеприпасы к нему могут применяться гражданскими лицами для отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф или других государств.

Также закон дополнят статьями, согласно которым гражданское лицо, нашедшее огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы к нему, обязано немедленно сообщить Национальной полиции Украины о таком факте по специальному номеру «102» или « 112» и в течение 24 часов передать их в органы Национальной полиции любым удобным способом для последующей сдачи или декларирования или указать на их местонахождение для дальнейшего изъятия.

Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, найденные гражданскими лицами и задекларированные в соответствии с положениями настоящего Закона, могут применяться гражданскими лицами для отражения и сдерживания вооруженной агрессии рф или других государств.

Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, полученные гражданскими лицами в соответствии со статьей 1 настоящего Закона и сведения о отсутствующих в реестрах и базах (банках) данных МВД, подлежат декларированию в органах Национальной полиции. Обнаруженное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему могут быть задекларированы гражданским лицом, нашедшим огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, в случае, если такое лицо изъявило желание оставить найденные огнестрельное оружие и боеприпасы к нему на период действия военного положения1 в соответствии с частью второй статьи Закона.

Декларированию согласно настоящему Закону не подлежит:

1) нарезное огнестрельное оружие калибра от 12,7 мм и более и боеприпасы к нему;

2) гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 23 мм и боеприпасы к нему;

3) пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ствольные артиллерийские системы и боеприпасы к ним и другое оружие и боеприпасы, которые не могут находиться в собственности гражданских лиц;

4) огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, являющиеся средством или орудием совершенного уголовного правонарушения;

5) огнестрельное оружие с удаленной или незаконно измененной маркировкой;

6) огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, закрепленные за военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, лицами начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности Украины, лицами рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственного бюро расследований, полицейскими, сотрудниками Службы судебной охраны, работниками других правоохранительных органов и ведомственной военизированной охраны;

7) боеприпасы отдельно от огнестрельного оружия.

Огнестрельное оружие и не подлежащие декларированию боеприпасы к нему изымаются в установленном порядке органами Национальной полиции Украины.

Задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему находятся во владении и пользовании гражданских лиц в течение действия военного положения. Декларирование гражданскими лицами полученного огнестрельного оружия, сведения о котором отсутствуют в реестрах и базах (банках) данных МВД, и боеприпасов к нему не влечет приобретение я право собственности на них. Порядок декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему устанавливается МВД.

Применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного или найденного и задекларированного в соответствии с настоящим Законом, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими при выполнении ими задач по отражению вооруженной агрессии против Украины в порядке, утвержденном Кабмином.

Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии, устанавливаются МВД. Запрещается передача гражданскими лицами огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, полученным или найденным и задекларированным в соответствии с настоящим Законом, другим лицам, кроме передачи органам Нацполиции.

Гражданские лица не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения в Украине обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы Национальной полиции. Аналогично гражданские лица не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения в Украине обязаны сдать найденное и задекларированное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы в органы Национальной полиции. Гражданское лицо одновременно со сдачей письменно уведомляет орган Национальной полиции о своем намерении приобрести такое оружие в собственность в порядке, предусмотренном настоящим Законом. В этом случае сданное огнестрельное оружие подлежит проверке на предмет наличия оснований, исключающих возможность приобретения таким гражданским лицом права собственности на него.

Порядок проведения проверки определяется МВД.

Гражданское лицо, нашедшее и задекларировавшее огнестрельное оружие, приобретает право собственности на него после истечения 3 месяцев со дня сдачи найденного огнестрельного оружия для проверки в орган Национальной полиции.

Право собственности на найденное и задекларированное огнестрельное оружие приобретается с учетом законодательства о разрешительной системе органов внутренних дел.

Право собственности на найденное и задекларированное огнестрельное оружие не приобретается в следующих случаях:

1) гражданское лицо, нашедшее и задекларировавшее огнестрельное оружие, не отвечает требованиям, установленным законом к физическим лицам для получения права собственности на огнестрельное оружие;

2) огнестрельное оружие не подлежит декларированию;

3) огнестрельное оружие принадлежит другому физическому или юридическому лицу, в том числе государственную собственность;

4) огнестрельное оружие относится к видам огнестрельного оружия, которое не может находиться в собственности физического лица, кроме случаев, предусмотренных частью седьмой этого пола.

Если найденное и задекларированное огнестрельное оружие относится к видам огнестрельного оружия, которое не может находиться в собственности физического лица, такое огнестрельное оружие, за счет этого лица, может быть приведено в соответствие (переработано) к виду огнестрельного оружия, которое может находиться в его собственности, или до состояния макета огнестрельного оружия в порядке, определенном МВД. В случае если гражданское лицо, нашедшее огнестрельное оружие, не изъявило желания приобрести его в собственность или не может приобрести право собственности на него по основаниям, определенным законом, найденное огнестрельное оружие переходит в государственную собственность, а боеприпасы к нему подлежат изъятию и утилизации в установленном порядка. За нарушение требований, предусмотренных настоящей статьей, гражданские лица несут ответственность, определенную законом.

Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на основании и в порядке, определенных статьями 1, 1-1, 2 и 4 настоящего Закона. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут ответственность по закону.

Действие настоящего Закона распространяется на всех гражданских лиц, получивших, обнаруживших или задекларировавших огнестрельное оружие и боеприпасы к нему независимо от даты их получения, нахождения или декларирования в течение действия военного положения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 3 месяца со дня его вступления в силу.

Гражданские лица, имеющие во владении огнестрельное оружие и подлежащие декларированию боеприпасы к нему должны в течение одного месяца со дня введения в действие настоящего Закона обратиться в органы Национальной полиции для их декларирования или сдачи в соответствии с настоящим Законом.

Автор: Наталя Мамченко

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