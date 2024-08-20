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Украинцы смогут через Дію оформить выплаты национального кэшбека до 3000 грн – на что можно потратить

15:37, 20 августа 2024
Снять наличные деньги со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно.
Украинцы смогут через Дію оформить выплаты национального кэшбека до 3000 грн – на что можно потратить
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине запускают Национальный кэшбек со 2 сентября – граждане будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

Кешбек будет предоставляться на товары украинского производства, в том числе лекарства и медицинские изделия, но не будет начисляться подакцизные товары.

Для получения кэшбека гражданину необходимо открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в своем банке или в приложении. Дать согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карточек. И далее в мобильном приложении Дія выбрать услугу Национальный кэшбек.

Накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца. К примеру, кэшбек за товары, приобретенные в сентябре, придет на счет до 20 октября.Максимальный объем кэшбека – 3 тысячи гривен на месяц.

Полученные средства можно будет тратить на медицинские и коммунальные услуги, на спорт, кино, билеты на поезд и прочее. Или задонатить на ВСУ.

Снять наличные деньги со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно.

Использовать денежные средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

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