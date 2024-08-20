Українці зможуть через Дію оформити виплати національного кешбеку до 3000 грн – на що можна витратити

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запускають Національний кешбек з 2 вересня – громадяни отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки і медичні вироби, але не буде нараховуватись на підакцизні товари.

Щоб отримувати кешбек, громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку. Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку Дія обрати послугу Національний кешбек.

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Максимальний обсяг кешбека – 3 тисячі гривень за місяць.

Отримані кошти можна буде витрачати на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг та інше. Або задонатити на ЗСУ.

Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо.

Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

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