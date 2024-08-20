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Національний кешбек: Кабмін ухвалив постанову про компенсацію 10% за купівлю українських товарів

12:31, 20 серпня 2024
Отримані кошти, як повідомляється, можна буде витрачати на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг та інше.
Національний кешбек: Кабмін ухвалив постанову про компенсацію 10% за купівлю українських товарів
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В Україні уряд запускає національний кешбек з 2 вересня - українці отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів "Зроблено в Україні" Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що отримані в рамках кешбека кошти можна буде витратити на послуги - медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.

Максимальний обсяг кешбека - 3 тисячі гривень за місяць.

"Кешбек - це можливість підтримати українців фінансово, особливо напередодні старту опалювального сезону, адже кошти отримані із кешбеку можна буде витрати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження", - наголосила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами до 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ.

Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки і медичні вироби. Кешбек не буде нараховуватись на підакцизні товари.

Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

Щоб отримувати кешбек, громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку, дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток і далі в мобільному застосунку "Дія" обрати послугу "Національний кешбек".

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо.

Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

За словами Свириденко "Національний кешбек" також сприятиме детінізації торгівлі, кешбек нараховуватиметься тільки на покупки, які здійснюватимуться безготівково та будуть відображатися у фіскальних чеках продавців.

Відповідно, участь в програмі можуть брати тільки торговці, які забезпечують передачу інформації про здійснені розрахункові операції, а також перебувають на загальній системі оподаткування.

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