Национальный кэшбек: Кабмин принял постановление о компенсации 10% за покупку украинских товаров

Вырученные средства, как сообщается, можно будет тратить на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд и прочее.

В Украине правительство запускает национальный кэшбек со 2 сентября – украинцы будут получать 10% компенсацию за покупку товаров "Сделано в Украине" Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что полученные в рамках кэшбека средства можно потратить на услуги - медицинские, коммунальные, спорт, кино, билеты на поезд или задонатиты на ВСУ или купить военные облигации.

Максимальный объем кэшбека – 3 тысячи гривен в месяц.

"Кешбек - это возможность поддержать украинцев финансово, особенно накануне старта отопительного сезона, ведь средства полученные из кэшбека можно будет расходовать, в частности, на оплату коммунальных услуг. Кешбек как форма государственной поддержки граждан более эффективна для экономики, чем просто предоставление средств, ведь формирует дополнительный спрос на украинские товары. Это создает рабочие места в Украине и обеспечивает налоговые поступления", - подчеркнула первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, до 40% средств, потраченных на украинский товар, возвращается налогами в бюджет и идет на нужды ВСУ.

Кешбек будет предоставляться на товары украинского производства, включая лекарства и медицинские изделия. Кэшбек не будет начисляться на подакцизные товары.

Участие покупателей, производителей и продавцов в программе добровольно, и есть ли кэшбек на конкретный товар в конкретном магазине, покупателя будет информировать магазин. Это также можно будет проверить на сайте программы.

Чтобы получать кэшбек, гражданину необходимо открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в своем банке или в приложении, дать согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карт и далее в мобильном приложении "Действие" выбрать услугу "Национальный кэшбек".

Накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца. К примеру, кэшбек за товары, приобретенные в сентябре, придет на счет до 20 октября. Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно.

Использовать денежные средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

По словам Свириденко, "Национальный кэшбек" также будет способствовать детенизации торговли, кэшбек будет начисляться только на покупки, которые будут осуществляться безналично и будут отражаться в фискальных чеках продавцов.

Соответственно, участие в программе могут принимать только торговцы, обеспечивающие передачу информации о совершенных расчетных операциях, а также находящиеся на общей системе налогообложения.

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