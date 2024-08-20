Уряд виділив 24 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил безпеки й оборони

Кабмін переорієнтував видатки з обслуговування боргу на посилення обороноздатності.

Джерело фото: kmu.gov.ua

На засіданні Кабінету Міністрів України здійснено перерозподіл бюджетних видатків. Зокрема, зменшено обсяг видатків на обслуговування державного боргу на 24 млрд гривень та збільшено фінансування резервного фонду на таку ж суму. Виділені кошти на безповоротній основі спрямовані на зміцнення обороноздатності держави. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

В межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки та кредитування) на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету здійснено перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» на 24 млрд гривень та збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою «Резервний фонд» на 24 млрд гривень.

Міністерству оборони та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації передано 24 млрд гривень на придбання оборонного обладнання. Зокрема, 12 млрд гривень отримало Міністерство оборони для забезпечення потреб Збройних Сил через державне підприємство «Агенція оборонних закупівель», ще 12 млрд гривень призначено для Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», за ініціативи Президента Володимира Зеленського в Україні створено новий рід військ у складі Збройних Сил — Сили безпілотних систем. Це перше в світі формування такого роду, яке завершує своє комплектування. На сьогоднішньому засіданні Уряд схвалив законопроєкт, що затверджує існування Сил безпілотних систем ЗСУ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють БпЛА», — зазначив Денис Шмигаль.

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