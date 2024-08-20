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Володимир Зеленський анонсував появу нового міністерства: що про нього відомо

13:02, 20 серпня 2024
Відомство протидіятиме російським впливам на українців, передусім, за кордоном.
Володимир Зеленський анонсував появу нового міністерства: що про нього відомо
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Президент України Володимир Зеленський анонсував створення «Міністерства української єдності». Відомство протидіятиме російським впливам на українців, передусім, за кордоном. Про це Глава держави заявив під час виступу на нараді керівників закордонних дипустанов України у Дніпрі 20 серпня, передає ТСН.

За словами Президента, слід модернізувати державні інституції так, щоб вони відповідали сучасному завданню єднання всіх українців навколо України, її захисту, «зміцнення наших позицій у світі». На думку Президента, для цього Україна повинна посилити свою інституційну присутність у країнах-партнерах.

Як зазначив глава держави, що це буде зроблено двома шляхами. Один із них – створення «Міністерства української єдності».

«Готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації – усе це буде сферою відповідальності нової інституції. Фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Передусім, за кордоном», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що рф використовує шалений пропагандистський ресурс за кордоном, зокрема, скерований на українців. На його думку, одна лише система МЗС України із цим не впорається.

«Буде неправильним і просто очікувати реалізації відповідних завдань від різних міністерств та відомств. Потрібна інституція, яка вестиме інші державні інституції до визначених цілей. Найближчим часом представимо всі деталі», – анонсував Зеленський.

Президент назвав ще одним шляхом посилення інституційної присутності України у країнах-партнерах ухвалення рішення про відкриття нових консульств за кордоном, зокрема, в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині, Франції.

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